La Fédé norvégienne reversera les bénéfices du match contre Israël à des associations caritatives

Le monde du football continue, petit à petit, à prendre position sur Gaza.

La présidente de la Fédération norvégienne de football, Lise Klavenæss, a indiqué ce mardi à NRK que les bénéfices du match de qualification pour la Coupe du monde 2026 entre la Norvège et Israël, le 11 octobre prochain, seraient reversés à une « organisation humanitaire qui sauve des vies à Gaza ».

Plus possible de fermer les yeux

« Ni nous ni aucune autre organisation ne pouvons rester indifférents face aux souffrances humanitaires et aux attaques disproportionnées que subit depuis longtemps la population civile de Gaza, estime Lise Klavenæss. Israël participe aux compétitions de la FIFA et de l’UEFA, et nous devons y faire face ». L’association bénéficiaire n’a pas encore été dévoilée par la fédération.

Les prises de position assumées quant à la situation dans la bande de Gaza se font de plus en plus fréquentes dans le monde du foot. À l’occasion de la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Tottenham le 13 août dernier, l’UEFA avait déployé une banderole sur laquelle était écrit : « Arrêtez de tuer les enfants, arrêtez de tuer les civils. » Cela survenait quelques jours après la mort de la légende palestinenne Suleiman Al-Obeid.

Le dernier bilan communiqué ce mardi par le ministère de la Santé par Hamas fait état de plus de 62 000 morts dans l’enclave palestinienne. Des chiffres jugés fiables par l’ONU.

Éric Bailly rebondit chez un promu en Liga