Le président de la Fédération israélienne se paye la Norvège et l'Espagne

Alors que la Norvège et Israël s’affrontent samedi pour les éliminatoires du Mondial 2026 à Oslo, le match fait parler surtout hors du terrain. Moshe Zuares, président de la Fédération israélienne, a enfin pris la parole pour mettre les choses au clair face aux pressions internationales. Dans des propos relayés par Le Parisien, il balaie les rumeurs d’un vote à l’UEFA visant à exclure Israël des compétitions européennes. « Une fake news », insiste-t-il et revient sur les propos tenus par les gouvernements norvégien et espagnol.

Le dirigeant ne se contente pas de démentir, il s’en prend à la Fédération norvégienne, qui avait appelé à la suspension d’Israël, et à sa présidente Lise Klaveness. « J’en ai assez de ses provocations, sa partialité et son désir d’attirer l’attention n’aident en rien à la paix », tonne Zuares.

Le président israélien réplique également aux critiques venues d’Espagne. Il cible surtout le gouvernement espagnol, dont le Premier ministre Pedro Sánchez a réclamé l’exclusion d’Israël des compétitions sportives. Patxi López, porte-parole du Parti socialiste au Congrès, est allé plus loin en menaçant d’un possible boycott de la Roja lors du Mondial 2026 si Israël se qualifiait.

Pour Zuares, cette menace est « stupide » et relève davantage d’un calcul politique que du fair-play : « C’est à peu près aussi héroïque que ceux qui ont menacé de boycotter les Jeux ou la Coupe du monde… et qui ont finalement participé dès qu’ils se sont qualifiés. »

Pendant ce temps, des discussions s’ouvrent ce lundi en Égypte, réunissant Israël, le Hamas, les États-Unis, le Qatar et l’Égypte, pour tenter de libérer les derniers otages israéliens et envisager la démilitarisation de Gaza.

