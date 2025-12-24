Le City Group se déleste d’un club

Sandesh Jhingan avait la vision.

Le football indien est en pleine tourmente. La saison 2025-2026 n’a toujours pas commencé, les accords commerciaux sont flous et aucune date de lancement n’a encore été fixée, à cause de problèmes de gouvernance entre la fédération et les clubs. Et la situation ne s’améliore pas.

Selon le média sportif indien Khel Now, le City Football Group devrait se retirer de Mumbai City FC après six ans de partenariat, laissant le club aux mains de l’acteur de Bollywood Ranbir Kapoor et de l’homme d’affaires Bimal Parekh. Pour CFG, la stabilité financière et administrative n’est plus suffisante pour justifier de rester.

Une gloire passée

Khaldoon Al Mubarak, président du CFG avait pourtant transformé Mumbai City en club modèle : doublé historique en 2020-2021, séries d’invincibilité et premier club indien de l’histoire à remporter un match en AFC Ligue des champions. Mais la situation actuelle montre que même les plus grands groupes mondiaux ne sont pas à l’abri du chaos indien.

La statue de Messi essayera de veiller sur eux…

