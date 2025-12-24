S’abonner au mag
  • Inde
  • Mumbai City

Le City Group se déleste d’un club

SF
Partager
179
Le City Group se déleste d’un club

Sandesh Jhingan avait la vision.

Le football indien est en pleine tourmente. La saison 2025-2026 n’a toujours pas commencé, les accords commerciaux sont flous et aucune date de lancement n’a encore été fixée, à cause de problèmes de gouvernance entre la fédération et les clubs. Et la situation ne s’améliore pas.

Selon le média sportif indien Khel Now, le City Football Group devrait se retirer de Mumbai City FC après six ans de partenariat, laissant le club aux mains de l’acteur de Bollywood Ranbir Kapoor et de l’homme d’affaires Bimal Parekh. Pour CFG, la stabilité financière et administrative n’est plus suffisante pour justifier de rester.

Une gloire passée

Khaldoon Al Mubarak, président du CFG avait pourtant transformé Mumbai City en club modèle : doublé historique en 2020-2021, séries d’invincibilité et premier club indien de l’histoire à remporter un match en AFC Ligue des champions. Mais la situation actuelle montre que même les plus grands groupes mondiaux ne sont pas à l’abri du chaos indien.

La statue de Messi essayera de veiller sur eux…

Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (30 à 21)

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!