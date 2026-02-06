Les supporters de l’OM se font une raison : ils n’iront plus au Parc des Princes

Rien de nouveau sous la grisaille parisienne. Privés de parcage au Parc des Princes depuis 2018, les fans olympiens ne seront pas de la partie ce dimanche (20h45) pour le Classique. À Marseille, l’idée de revoir un match de l’OM à Paris avec des tribunes visiteurs garnies relève désormais plus du fantasme que de l’idée concrète.

Dimanche soir, le choc est classé au niveau maximal de risque (5 sur 5) par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, justifiant des « mesures exceptionnelles », et ce même sans parcage. Pourtant fin janvier, le Collectif Ultras Paris avait appelé à rouvrir l’espace visiteurs pour les Marseillais.

Des rivalités qui s’apaisent ?

Abonné en virage nord et habitué des déplacements, Nicolas, interviewé ce vendredi par Le Parisien élargit le débat : « Ce n’est pas qu’un problème PSG – OM. On est dans un pays de libertés, mais on n’a pas le droit de se déplacer. Je veux aller à Lyon, Saint-Étienne, Nice, Paris, et je veux que leurs supporters viennent à Marseille. » Tout en nuançant l’argument sécuritaire : « Avec le PSG, c’est bien plus calme aujourd’hui qu’à l’époque. On n’a aucune rivalité avec le Paris FC et il n’y a eu aucun souci en août. »

Même fatalisme chez Manuel, membre du virage Depé et auteur d’un mémoire universitaire sur le sujet : « En l’état, on n’y retournera probablement jamais. Paris est devenu symbolique. Les groupes parisiens et marseillais demandent la même chose depuis des années, sans résultat. […] Même quand les parcages sont fermés, il y a toujours des supporters de l’OM dans les tribunes. Et ça empire souvent les choses. Interdire, c’est plus simple que d’organiser. »

D’autres se montrent carrément désabusés : « On est résignés. On se concentre sur l’Europe et les déplacements autorisés. Le club fait des recours, mais ça ne change rien », indique Lucas, encarté en virage nord.

Ce qui n’a pas empêché Jean-Bouin d’avoir des airs de Vélodrome.

