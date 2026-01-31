S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J20
  • Paris FC-OM

Les fans de l'OM ont infiltré Jean-Bouin

TJ
Sous couverture. Interdits de déplacement à Jean-Bouin ce samedi, les supporters de l’OM ont fait preuve d’ingéniosité pour quand même assister au décevant match nul de leur équipe (2-2). De nombreux fans marseillais ont en effet acheté des places grand public pour encourager les leurs.

Ce qui donnait lieu à d’étonnantes scènes de joie dans les travées parisiennes sur les buts de l’OM… à se demander quelle équipe jouait à domicile. Non-organisés en parcage, les supporters marseillais ont lancé des « Aux armes » et le sacro-saint « Paris, Paris, on t’en… » Au-delà des chambrages, cette incursion massive témoigne encore une fois de l’engouement du public marseillais quand l’OM se déplace.

Et une fois de plus, ils n’ont pas eu droit au bonheur.

Revivez Paris FC-Marseille (2-2)

TJ

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
103
179
22
