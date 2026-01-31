Les fans de l'OM ont infiltré Jean-Bouin

Sous couverture. Interdits de déplacement à Jean-Bouin ce samedi, les supporters de l’OM ont fait preuve d’ingéniosité pour quand même assister au décevant match nul de leur équipe (2-2). De nombreux fans marseillais ont en effet acheté des places grand public pour encourager les leurs.

C'est désormais le célèbre "Aux Armes" qui résonne à Jean Bouin pic.twitter.com/1LXwtUT0Wx — Léna Bernard (@lenabedoin) January 31, 2026

Ce qui donnait lieu à d’étonnantes scènes de joie dans les travées parisiennes sur les buts de l’OM… à se demander quelle équipe jouait à domicile. Non-organisés en parcage, les supporters marseillais ont lancé des « Aux armes » et le sacro-saint « Paris, Paris, on t’en… » Au-delà des chambrages, cette incursion massive témoigne encore une fois de l’engouement du public marseillais quand l’OM se déplace.

Et une fois de plus, ils n’ont pas eu droit au bonheur.

