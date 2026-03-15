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La mésaventure de Ter Stegen aux élections présidentielles du Barça

LB
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La mésaventure de Ter Stegen aux élections présidentielles du Barça

Parfois, l’abstention ça a du bon. Si ce dimanche 15 mars rime avec premier tour des élections municipales en France, du côté de la Catalogne et plus particulièrement des socios du FC Barcelone il rime avec élection présidentielle. Alors que Joan Laporta et Victor Font s’opposent, un des deux candidats n’aura pas l’occasion d’obtenir le vote de Marc-André ter Stegen.

Absent des listes électorales

En effet, le gardien allemand a vécu une terrible mésaventure au moment de voter. Son nom étant absent des listes électorales du club, il n’a pas pu glisser son bulletin dans l’urne, comme l’ont rapporté plusieurs médias catalans. Blessé à l’ischio depuis la fin du mois de janvier après avoir affronté Oviedo avec son nouveau club de Gérone, où il a été prêté cet hiver, c’est désormais là-bas qu’il doit voter comme l’a expliqué le créateur de contenu barcelonais, Gerard Romero, durant son live.

Cruel destin pour celui qui était encore capitaine des Blaugrana la saison dernière.

Un politique rend hommage à Xavi

LB

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