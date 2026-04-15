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Le Barça décroche un nouveau record peu glorieux

TC
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Le Barça décroche un nouveau record peu glorieux

Quand un Barcelonais voit rouge, ça ne pardonne pas. Cette fois, c’est Eric Garcia qui a été expulsé ce mardi soir lors de la douloureuse victoire du Barça au Metropolitano Stadium. Résultat : le club catalan est désormais le club ayant reçu le plus de cartons rouges ces dix dernières années en Ligue des champions.

Treize cartons rouges, dont six directs, pour les Catalans. Ces soucis disciplinaires ne favorisent pas leur désir de retrouver la gloire européenne. La preuve : leur dernier sacre remonte à 2015.

Eric Garcia, Cubarsí et Araújo en spécialistes

Pas besoin de chercher très loin pour trouver les joueurs majoritairement contraints de quitter le terrain avant la fin de la rencontre. Trois d’entre eux sont encore dans l’effectif de Hansi Flick. Eric Garcia à trois reprises, puis Pau Cubarsí et Ronald Araújo à deux reprises chacun, sont les joueurs qui ont le plus souvent laissé leurs coéquipiers à dix.

Pire, c’est la première fois depuis huit ans qu’un club voit au moins un joueur expulsé à l’aller et au retour en quarts de finale de la Ligue des champions.

Visca Barça, visca rojo.

« Mamma mia », Diego Simeone fan du Barça

TC

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