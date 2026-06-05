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Mais qui est le joueur à 150 barres que promet Pérez au Real Madrid ?

EM
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Mais qui est le joueur à 150 barres que promet Pérez au Real Madrid ?

C’est le feuilleton du jour. Ce jeudi soir, Florentino Pérez a annoncé une offre imminente de 150 millions pour « un joueur qui se projette du milieu vers l’attaque », évoluant dans un club de Ligue des champions hors Premier League.

Depuis, c’est la foire la rumeur : Olise pour Fabrizio Romano, Vitinha, Neves, Doué ou Kvaratskhelia du côté de la presse espagnole, et Jamal Musiala qui traîne dans toutes les conversations. À ce stade, en citant suffisamment de monde, statistiquement il y en aura bien un qui tombera juste.

Retour vers le futur

Selon nos intuitions, la piste mènerait vers un joueur de Ligue 1, basé dans le sud de la France. Et il est même champion du monde. Un Galactique de plus à Madrid ? Car oui, Paul Pogba et ses 115 petites minutes jouées avec Monaco cette saison auraient littéralement mis Florentino Pérez en transe.

Grand fan de recyclage, comme en témoigne le retour annoncé de Mourinho sur les bancs de touche, le président merengue – ce grand nostalgique – aurait encore en tête les prestations de la Pioche lors du Mondial 2018. Et pour l’intégration ? Aucune inquiétude. Éder Militão s’est déjà proposé pour lui faire visiter le département kinésithérapie.

De toute façon, c’est soit la Pioche, soit Pierre Lees-Melou.

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EM

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