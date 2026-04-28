Éder Militão ne verra pas la Coupe du monde

La saison des forfaits et des mines tristes est vraiment lancée. Alors que le jeune Estêvão (18 ans) risque de rater la Coupe du monde après la sérieuse blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie avec Chelsea, un cadre du Brésil va lui aussi manquer à l’appel.

Une opération et une longue convalescence

Miné par les pépins physiques et notamment victime de deux ruptures du ligament croisé depuis trois ans, le défenseur du Real Madrid a été opéré avec succès de sa rupture du tendon proximal à la cuisse gauche. C’est le Real Madrid qui l’a annoncé par le biais d’un communiqué médical.

Comme pressenti, l’international brésilien (38 sélections) est forfait pour le Mondial nord-américain. Selon le média brésilien Globo, l’ancien de Porto ne retrouvera pas les pelouses avant octobre prochain.

Depuis le 13 août 2023 – date de sa première rupture des ligaments –, Éder Militão a été absent 616 jours et a manqué 133 matchs avec la Casa Blanca et la Seleção.

Vous le sentez venir, le retour du bon vieux David Luiz ?

Un cadre du Brésil absent du Mondial ?