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Une audience record depuis 2014 pour un match d'ouverture du Mondial

VM
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Une audience record depuis 2014 pour un match d'ouverture du Mondial

Qui a dit qu’un Mexique-Afrique du Sud n’était pas très sexy ? Diffuseur français officiel des matchs en clair de la Coupe du monde 2026, M6 a frappé fort. Ce jeudi soir, la chaîne numéro 6 a rassemblé pratiquement 4,9 millions de téléspectateurs devant leur télévision, soit 28,5 % de part d’audience. Il s’agit évidemment du meilleur score de la soirée, juste devant le téléfilm Le canal des secrets sur France 3 (18,5 %).

Un record depuis 2014

Plus généralement, un match d’ouverture de Coupe du monde n’avait plus connu un tel engouement depuis 2014 et le Mondial au Brésil. À l’époque, TF1 avait rassemblé 8,2 millions de téléspectateurs en moyenne (35,4% de PDA) pour la rencontre entre le Brésil et la Croatie. Il s’agit aussi de la plus forte part d’audience chez les moins de 50 ans depuis 2010.

Le grand public a dû apprécier les trois cartons rouges.

Top 10 : cartons rouges lors de Mexique-Afrique du Sud

VM

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