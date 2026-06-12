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Le beau clin d’œil dans la célébration de Julian Quiñones

OC
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Le beau clin d’œil dans la célébration de Julian Quiñones

On prend les mêmes et on recommence. Il y avait un air de 2010 dans ce match d’ouverture Mexique – Afrique du Sud jeudi soir. Si le score était différent de la dernière opposition, avec un Mexique en pleine maîtrise, le premier buteur du soir, Julian Quiñones, nous a replongés seize ans en arrière avec sa célébration.

L’attaquant d’Al-Qadsiah a repris les pas de danse devenus cultes des joueurs sud-africains après l’ouverture du score de Siphiwe Tshabalala.

Une célébration marquante

Ce beau clin d’œil montre l’empreinte laissée par cette célébration du joueur des Bafana Bafana dans les têtes des passionnés de football. La gestuelle est souvent reprise par les supporters dans les stades, ou bien par ce jeune fan venu à la rencontre des hommes de Hugo Broos lors de leur préparation pour le Mondial.

Pas les mêmes cheveux mais le même destin.

Jürgen Klopp n’a pas été séduit par le match d’ouverture

OC

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