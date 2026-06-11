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Le Mexique lance parfaitement son Mondial

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Le Mexique lance parfaitement son Mondial

Mexique 2-0 Afrique du Sud

Buts : Quiñones (9e) et Jiménez (67e) pour El Tri

Expulsions : Montes (90e+2) pour El Tri // Sithole (49e) et Zwane (84e) pour les Bafana Bafana

Une ouverture digne des plus grands. Dominateur de bout en bout, le Mexique a fait sa loi face à l’Afrique du Sud (2-0). Ce succès lance parfaitement El Tri dans son Mundial au bout d’une soirée de fête à Mexico. Le stade Azteca peut désormais se targuer d’être le seul à avoir accueilli des rencontres lors de trois Coupes du monde différentes. Après 1970 et 1986, l’enceinte mythique a cette fois vibré pour Julián Quiñones et sa bande.

Et comme il y a 40 ans, les choses ont tourné en faveur de Javier Aguirre face à Hugo Broos, alors joueur sous les couleurs de la Belgique. Quiñones n’aura mis que neuf minutes à faire chavirer tout un pays, à la suite d’une terrible perte de balle sud-africaine (1-0, 9e). Plusieurs tons au-dessus, le Mexique a ensuite enchaîné les opportunités de faire le break. Raúl Jiménez avait déjà fait briller l’excellent Ronwen Williams, tandis que le même Quiñones a heurté le poteau avant la pause.

L’enfer pour les Bafana Bafana

Complètement à la ramasse, les Sud-Africains se tirent une nouvelle balle dans le pied quand Sphephelo Sithole fauche un Brian Gutiérrez lancé vers le but et gagne le droit de rejoindre provisoirement les vestiaires. Peu en réussite jusqu’alors, Raúl Jiménez en profite pour doubler la mise d’un gros coup de casque au second poteau et verse quelques larmes (2-0, 67e).

Tout est alors bien plus simple pour des Mexicains qui déroulent. Et de plus en plus compliqué pour des Bafana Bafana frustrés. Pas de quoi émouvoir M. Sampaio, sans pitié pour renvoyer Themba Zwane sous la douche à son tour pour un coup dans le visage de Roberto Alvarado, après une explication que peu auront comprise dans le stade ou devant leur écran. Jaloux, Cesar Montes récolte lui aussi sa biscotte rouge en toute fin de match pour une intervention en position de dernier défenseur, mais sans conséquences. Le Mexique entrevoit déjà les seizièmes de finale. Et le spectacle est déjà au rendez-vous.

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TB

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