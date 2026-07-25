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Arsenal ferait de Vinícius Júnior sa priorité du mercato

UL
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Arsenal ferait de Vinícius Júnior sa priorité du mercato

Nouvelle tronche, nouveau club ? D’après The Athletic, Arsenal envisage de recruter Vinícius Júnior. Les Gunners n’ont toujours pas débuté les négociations mais seraient très intéressés à l’idée de recruter l’attaquant de 26 ans en provenance du Real Madrid. Si, toujours selon le canard anglo-saxon, les discussions n’ont pas démarré, le fait que Vinícius arrive en fin de contrat en juin 2027 attire l’œil des dirigeants londoniens. Le Brésilien est arrivé au Real Madrid en 2018.

La piste Diomandé au Real Madrid ?

Ce transfert aurait une répercussion, ou serait la répercussion d’un autre transfert : celui de Yan Diomandé au Real Madrid. Selon As, l’ailier ivoirien de 19 ans serait la priorité des Madrilènes. Le quotidien espagnol annonce un transfert autour de 120 millions d’euros. Il ajoute que ce transfert signerait la fin des négociations concernant l’arrivée de Michael Olise en Espagne.

Pour Vinícius, ce serait l’occasion parfaite pour retrouver Martin Ødegaard.

Patrick Vieira n’a qu’un seul regret dans sa carrière

UL

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