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Idrissa Gueye annonce son départ d’Everton

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Idrissa Gueye annonce son départ d&rsquo;Everton

À trente-six ans, Gana portait encore fièrement la tunique des Toffees, dans ce Hill Dickinson Stadium tout neuf. Revenu dans la ville de Liverpool en 2022 après un passage mitigé à Paris (et conclu par une polémique autour d’un brassard arc-en-ciel), le milieu sénégalais a participé au second souffle d’Everton. Alors qu’ils luttaient chaque année pour ne pas tomber en Championship, le club a retrouvé de la stabilité depuis le retour de David Moyes.

Rien de transcendant, mais une implication et une régularité primordiales pour la bonne santé du club. Si l’on oublie cette tarte envoyée à Michael Keane lors d’un match contre Manchester United, s’étant réglé par un combat de boxe pour la déconne.

Une retraite dorée au soleil

Après sept ans et 236 matchs en bleu, l’international sénégalais a annoncé quitter Everton. C’est un autre cadre du vestiaire qui s’en va cet été, en plus de Séamus Coleman et ses 436 capes. Considéré comme un des plus gros joueurs du club au XXIe siècle, Gana partirait loin de l’Europe pour ses dernières piges. Les rumeurs veulent que le champion d’Afrique se dirige vers Al-Diriyah, promu de l’élite saoudienne où l’on retrouve Gaëtan Laborde et Georges-Kévin Nkoudou.

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Pape Gueye a déjà bien repris le relais, de toute façon.

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