Un nouveau défenseur débarque à Metz

Un sacré retournement de situation. Le FC Metz a enregistré l’arrivée d’Idriss Mohamed dans ses rangs en provenance du Puy FC. Le joueur de 22 ans rejoint le club lorrain pour un montant estimé aux alentours de 300 000 euros et pour une durée de quatre ans. Initialement, comme l’affirme L’Equipe, Metz avait jeté son dévolu sur Christian Devenish, qui avait fait le déplacement au club pour passer sa visite médicale. En raison d’attentes trop importantes de la part d’AVS, club portugais du Colombien, son arrivée en Lorraine a capoté.

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Mohamed sort d’une belle saison en National

International comorien et sélectionné à la dernière CAN, Mohamed a signé une saison 2025-2026 pleine du côté du Puy-en-Velay, participant à 30 matchs de National. Il viendra renforcer un secteur défensif messin orphelin de Terry Yegbe et de Jean Phillipe-Gbamin.

Il sait comment fonctionne un ascenseur ?

Le FC Metz fait du vide