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Un choc pour l'OM au Vélodrome avant la reprise de la Ligue 1

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Un choc pour l'OM au Vélodrome avant la reprise de la Ligue 1

Un mauvais souvenir pour les supporters de l’OM. Avant d’entamer sa saison face à Strasbourg le 21 août, Marseille s’offrira un choc de prestige le 14 août prochain à 17h30 face à l’Atlético de Madrid au Vélodrome, une semaine après celui contre l’Athletic Club.

Les Colchoneros avaient été les bourreaux des Olympiens en 2018 en finale de la Ligue Europa, en leur infligeant un cinglant 3-0 net et sans bavure, mettant brutalement fin à l’épopée des Phocéens.

La nouvelle habitude près du Prado

Depuis 2019, le boulevard Michelet est habitué à recevoir des grosses écuries en guise de dernier match de préparation. Après Naples, Villarreal en 2021, Milan en 2022, le Bayer Leverkusen en 2023 et Aston Villa la saison dernière, c’est donc le club madrilène qui va mettre dans l’ambiance 67 000 fadas qui vivront, malgré les nombreuses désillusions de l’exercice passé, quelques soirées européennes cette saison en Ligue Europa.

Oui, mais avec quelle équipe ?

L'OM continue son dégraissage en laissant filer un joueur à Hambourg

EM

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