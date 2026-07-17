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Aubameyang file en Espagne

TB
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Aubameyang file en Espagne

Faire ses valises en plein match, bravo. C’était un secret de Polichinelle, c’est désormais officiel : Pierre-Emerick Aubameyang va retrouver la Liga la saison prochaine. Alors que l’on ne comptait plus vraiment sur lui à Marseille, l’attaquant gabonais s’est engagé avec le Deportivo La Corogne, le douzième club de sa carrière, jusqu’en 2028. L’opération devrait rapporter environ 1,5 million d’euros au club de la Canebière.

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Du haut de ses 37 ans, Aubameyang espère donc terroriser à nouveau les défenses espagnoles après l’avoir fait pendant les six mois où il portait la tunique du Barça (janvier – juillet 2022). Son deuxième passage à Marseille, après un détour par l’Arabie saoudite, ne laissera donc pas un souvenir aussi impérissable que le premier.

Jamais deux sans trois, vous êtes sûrs de cet adage ?

Aubameyang va quitter l’OM pour un club de Liga

TB

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