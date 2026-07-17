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Sondage : Allez-vous regarder le match pour la 3e place entre la France et l’Angleterre ?
SF
C'est le match que personne ne veut jouer, ni la France ni l'Angleterre, mais qui aura quand même lieu samedi à 23 heures (heure française). Une petite finale qui n'a rien d'une finale tard un samedi soir : serez-vous devant la télé pour la dernière de Didier Deschamps ?
C'est une putain de bonne question !
Allez-vous regarder le match pour la 3e place entre la France et l'Angleterre ?
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