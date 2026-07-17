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Maxime Estève va découvrir un nouveau championnat

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Maxime Estève va découvrir un nouveau championnat

Un destin à la Upamecano ou Konaté ? Décidément le RB Leipzig adore attirer des centraux français. Cette fois-ci, c’est Maxime Estève qui s’est engagé officiellement à 24 ans dans la galaxie Red Bull. Le désormais ex-défenseur de Burnley s’est engagé jusqu’en 2031 dans le club allemand pour un montant de 32 patates, selon Le Parisien. L’ancien Montpelliérain va d’ailleurs découvrir la Ligue des champions la saison prochaine, Leipzig ayant terminé troisième de la Bundesliga lors du dernier exercice.

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Le départ était inévitable

Relégué en Championship pour la saison 2026-2027, le géant d’1,93 m ne pouvait que considérer un départ pour continuer sa progression. Deux piges et demie après son arrivée de l’autre côté de la Manche, il repart avec 50 matchs de Premier League dans les bottes, en 100 tout rond chez les British.

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