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Ole Werner n'est plus l'entraîneur de Leipzig

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Ole Werner n'est plus l'entraîneur de Leipzig

Grand ménage de printemps. Le RB Leipzig a annoncé dans un communiqué ce mercredi qu‘Ole Werner n’était plus l’entraîneur des Roten Bullen. Arrivé en juin 2025 après quatre ans passés sur le banc du Werder Brême, le tacticien allemand sera donc resté une seule saison du côté de la Saxe, avec à la clé une troisième place synonyme de qualification en Ligue des champions.

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Martin Demichelis pressenti pour lui succéder

Dans son communiqué, le RB Leipzig indique également que ses adjoints Tom Cichon et Patrick Kohlmann « ont également été relevés de leurs fonctions ». Si le club ne donne pour le moment pas le nom du remplaçant de Werner, selon Sky Sport Martin Demichelis serait la piste privilégiée de la direction.

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LB

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