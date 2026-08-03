Dortmund se paye un Grec

Pour 30 millions, on espère qu’il est complet. Le BVB Dortmund qui a officialisé ce lundi l’arrivée dans ses rangs de Konstantinos Karétsas pour 30 patates et 5 saisons. Le milieu de terrain de 18 ans rejoint le club allemand en provenance de Genk, où ses 11 passes décisives lâchées en Jupiler Pro League la saison dernière ont donc suffit pour convaincre les dirigeants du club allemand. Un coup dur pour l’AC Milan étant donné que Amorim avait fait du Greco-belge une grande cible de son mercato.

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Un cadeau tombé du ciel pour la Grèce

Outre ses belles statistiques et sa saison dernière très réussie, Karétsas, né en Belgique, avait déjà affolé les médias belges en février 2025, lorsqu’il avait annoncé vouloir jouer avec la sélection grecque, bien qu’il avait évolué avec les Diables Rouges jusqu’à la catégorie espoirs. Depuis, il est devenu un indéboulonnable de l’Ethniki, comptant déjà 10 sélections.

Un Grec au pays du Döner, donc.

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