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La Ligue 1 pose ses valises au Sénégal

MJ
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La Ligue 1 pose ses valises au Sénégal

Sénégal Rek. La Ligue 1 a décidé de prendre la direction du pays des lions de la Teranga. Un an seulement après avoir ouvert une antenne à Mexico pour tenter de développer ses droits télévisés sur le marché mexicain, la LFP a décidé de la fermer et de délocaliser son activité dans le pays des champions d’Afrique (ou pas). Cette nouvelle implantation devrait désormais permettre au championnat français de renforcer sa présence sur le continent africain.

« L’audience se situe en Afrique »

La Ligue estime que le retard accumulé au Mexique face à la Premier League, à la Liga, à la Serie A et à la Bundesliga était trop important pour être rattrapé. Malgré plusieurs opérations promotionnelles comme le Trophy tour, emmené par César Delgado, et un budget alloué de 100 000 euros, la Ligue 1 n’a pas suffisamment réussi à s’installer dans les habitudes locales.

À l’inverse, l’Afrique représente déjà une grande partie de son public à l’étranger. « Si l’argent se trouve au Mexique, l’audience se situe en Afrique », résume David Labrune (aucun lien avec Vincent), directeur des droits médias internationaux de la LFP. Selon lui, 90 % des 65 millions d’abonnés du championnat français sur les réseaux sociaux vivent hors de France. Après le Sénégal, la Ligue prévoit donc déjà de s’installer dans un deuxième pays africain.

La Ligue des talents n’a peut-être plus toutes ses stars, mais elle sait au moins où se trouve son vrai public.

Newcastle se casse-t-il la gueule ?

MJ

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