L'UEFA met un énorme coup de pression à la FIFA

Une bombe pour finir la semaine ! Alors que la FIFA a capitulé devant la pression mondiale concernant son intention de créer une société commerciale pour ouvrir la Coupe du monde et ses compétitions à des investisseurs privés, l’UEFA ne compte pas s’arrêter là.

Des poursuites judiciaires ?

Selon The Telegraph, l’UEFA se montrerait très offensive vis-à-vis de l’instance internationale. Cette dernière aurait menacé la FIFA d’actions légales contre son projet et l’aurait sommée de ne détruire aucune preuve matérielle liée à tout cela. Ambiance et procès à venir.

Toujours selon le média britannique, l’UEFA a écrit, dans un courrier qu’il a pu consulter, à la FIFA et Gianni Infantino, ainsi qu’à Joshua Kushner, Greg Maffei, JP Morgan et OpenEconomics (les parties prenantes du projet de la FIFA), pour les prévenir qu’elle « envisage activement d’intenter une action en justice, de recourir à l’arbitrage et/ou de déposer des plaintes auprès des autorités de régulation » au sujet du projet de société FIFA.

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Le ton semble plus que direct : « Vous et la FIFA êtes tenus de prendre des mesures immédiates pour identifier, localiser et conserver tous les documents et toutes les informations stockées sous forme électronique décrits dans la présente notification qui se trouvent en votre possession, sous votre garde ou sous votre contrôle, ou ceux de la FIFA. Ces obligations s’imposent indépendamment de toute politique interne de conservation que vous ou votre organisation pourriez appliquer et prévalent sur toute politique habituelle de destruction ou de suppression de documents qui s’appliquerait autrement. »

Menaçant en cas de « destructions de preuves », l’UEFA demande clairement un accusé de réception à la FIFA et entame déjà la bataille judiciaire.

Vous avez dit coup de pression ?

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