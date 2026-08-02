Côme va suspendre l’abonnement de ses supporters trop souvent absents

Les absents ont toujours tort. Qualifié pour la première fois de son histoire en Coupe d’Europe, le club de Côme fait face à un problème de taille : son stade est trop petit (12 000 places) et, paradoxalement, il ne parvient pas toujours à le remplir. La faute à l’absence d’un service de revente de billets officiel couplée à des abonnés trop souvent absents sans justification.

Préparez les mots d’excuse

En conséquence de quoi, la direction du club a décidé de sévir : « Les abonnés qui s’absentent à plus de trois matchs à domicile sans en avoir préalablement informé le club et sans motif valable, risquent de perdre leur abonnement et le droit de le renouveler », écrit-elle dans un communiqué.

Si elle peut paraître sévère, la décision est totalement assumée, notamment pour lutter contre le marché noir qui favoriserait la présence de tifosis des clubs adverses dans les travées du Stade Giuseppe-Sinigaglia : « Ces dernières saisons, il y a eu trop d’occasions où des supporters adverses ont célébré dans nos tribunes, tandis que les supporters de Côme, qui auraient fièrement soutenu notre équipe, n’ont pas pu trouver de billet », a déploré le président du club Mirwan Suwarso dans les colonnes du Corriere della Sera.

Être supporter d’un club hype, ça se mérite.

Sous les conseils de Raphaël Varane, Côme règlemente son jeu de tête