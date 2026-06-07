Les bonnes paroles de Cesc Fabregas

Surfer sur la vague. Qualifié en Ligue des champions avec Como cette saison, Cesc Fabregas fait partie des entraîneurs en vogue du moment. Pour The Athletic, l’ancien barcelonais s’est penché sur son approche du foot italien depuis son arrivée autour du lac. Le moins que l’on puisse dire, c’est que même si sa parole se faire rare elle n’en est pas moins très intéressante.

Relation tactique et humaine

Et il y avait tout à construire à Como donc, en commençant par les U19, où il a dû composé avec un effectif des plus déséquilibrés. « Je ne pouvais signer personne. On avait trois défenseurs, sept milieux et 11 attaquants. J’ai dû inventé des choses, je jouais avec deux n°10 en latéraux », remet-il, comme un indicateur d’un football résolument offensif.

Dans un football italien à la culture tactique ancrée et surtout difficile à faire bouger, le Catalan raconte aussi comment il est passé de 5 à 4 défenseurs, d’une défense sur l’homme à une défense de zone, comment il a instauré des attitudes rapides au pressing à la perte de balle, avant de tourner son équipe vers l’attaque : « Ici, beaucoup d’équipes cherchent à vous éliminer en exerçant un pressing et en défendant, et non en attaquant. Cela signifie qu’une équipe qui veut gagner doit être prête à déjouer une défense conçue pour vous mettre à mal. »

Très porté sur l’humain selon ses dires, il assimile aussi une partie du succès de son équipe à la cohésion de groupe créée, lui qui dit ne pas discuter foot lors de sa première rencontre avec un joueur. Une façon de connaître ses joueurs sur le bout des doigts mais aussi d’avoir des joueurs concernés, qui savent qu’ils évoluent dans un climat de confiance.

« Je ne comprends pas que parfois certains clubs signent un joueur sans en parler au coach ou sans que le coach n’étudie ou ne parle au joueur », ajoute-t-il d’ailleurs, avant de compléter : « J’ai la sensation que ce sont mes garçons. Je les traite comme mes enfants. Cette relation est très importante. »

Et ça, J’aCesc !

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