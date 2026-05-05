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Fàbregas sait où il veut entraîner après Côme

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Fàbregas sait où il veut entraîner après Côme

Une ambition assumée. Cesc Fàbregas, actuellement à la tête de Côme, est proche de mener le club lariani à une première qualification en Coupe d’Europe. Le travail du champion du monde 2010 impressionne, à tel point qu’il est devenu le premier entraîneur étranger à remporter le trophée Enzo Bearzot, récompensant le meilleur tacticien de l’année en Italie.

La Premier League dans un coin de la tête

L’Espagnol de 39 ans, qui a évolué en Premier League, sous les couleurs d’Arsenal (2003-2011) et Chelsea (2014-2019), se verrait bien revenir en Angleterre dans la peau d’un entraîneur cette fois-ci.

« La Premier League est le meilleur championnat du monde. J’en ai toujours été absolument convaincu, affirme Fàbregas au Telegraph. Je l’ai ressenti en tant que joueur, je le ressens en tant qu’entraîneur, en tant que supporter. Mais Mourinho m’a dit un jour, alors que j’étais à Chelsea : “J’ai encore 30 ans devant moi.” Je pourrais donc rester à Côme pendant 10 ans, et accéder à la Premier League dans 12 ou 15 ans. »

Pourquoi pas dès la saison prochaine si un club du nord de l’Angleterre se sépare de Michael Carrick ?

Naples facilite la vie de l’Inter

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