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Le Rayo Vallecano fait du neuf avec Lejeune

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Le Rayo Vallecano fait du neuf avec Lejeune

En voilà un qui a bien fait son trou en Espagne. Le Rayo Vallecano a annoncé la prolongation de contrat de son défenseur central, Florian Lejeune, à travers un communiqué publié ce lundi. Il est désormais lié jusqu’en juin 2028 au club madrilène.

Un Lejeune expérimenté

Arrivé en prêt lors de la saison 2022-2023 en provenance d’Alavés, il avait signé définitivement chez les Rouge et Blanc en 2023. Depuis, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable. À 34 ans, il a disputé 157 matchs officiels et inscrit 11 buts avec le Rayo. Cette saison, le défenseur de 1,90 mètre participé à 49 matchs de son équipe et sera sûrement de la partie face à Strasbourg en demi-finales retours de la Ligue Conférence, ce jeudi, à la Meinau.

Les vrais savent qu’il a joué au Stade brestois de 2012 à 2014.

En direct : Rayo Vallecano - Strasbourg (1-0)

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