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  • Rayo Vallecano-Real Sociedad (3-3)

« Ce que les dirigeants veulent faire du football, c’est de la merde » : le coup de gueule du week-end vient d’Espagne

FL
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Le foot, c’était mieux avant. En tout cas, c’est l’avis de Sergio Camello. L’Espagnol a mal vécu le match nul du Rayo Vallecano face à la Real Sociedad (3-3) ce samedi. Auteur du premier but de la rencontre, l’attaquant avait la VAR dans le viseur. En seconde période, le Rayo s’est vu refuser un but de l’ancien Bordelais Pedro Díaz (69e) après près de sept minutes d’intervention vidéo, avant que la VAR n’accorde, quelques instants plus tard, un penalty aux Basques, transformé par Mikel Oyarzabal (76e). De quoi faire sortir Camello de ses gonds : « La VAR va revoir une action litigieuse. Ce n’est ni un penalty, ni une occasion. L’enjeu est énorme. On se vante d’avoir le meilleur championnat, le plus prestigieux… et voilà ce qu’on subit », a-t-il déclaré.

Le champion olympique, réputé pour son engagement en dehors des terrains, ne semble en tout cas pas vraiment adhérer à la VAR ni aux évolutions du football moderne. « Le football était beau quand c’était du football. Quand j’étais enfant, c’était tout autre chose. Ce qu’il devient, ou ce que les dirigeants veulent qu’il devienne, c’est de la merde. Avant, les footballeurs étaient les protagonistes, et maintenant ce n’est plus le cas », a-t-il ajouté.

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