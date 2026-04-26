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Foie, cœur et cervelle, le drôle de régime alimentaire d’Erling Haaland

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Foie, cœur et cervelle, le drôle de régime alimentaire d’Erling Haaland

Le Norvégien est encore plus effrayant. On en sait un peu plus sur les secrets de la nutrition du colosse Erling Haaland. Chez Record, le chef cuistot Giorgio Barone a dévoilé le régime de son protégé. Préparez vos sacs à vomi, parce que ça ne donne vraiment pas envie, surtout pour les végétariens.

« Cristiano appréciait aussi le foie »

L’ancien chef privé de Cristiano Ronaldo a déclaré que l’attaquant de Manchester City « consommait des abats, comme le cœur et le foie ». Pour l’Italien, « le foie, le cœur et la cervelle sont d’excellents aliments », avant de rappeler que « Cristiano appréciait aussi le foie ». « Il est riche en fer, un élément important dans une alimentation équilibrée », conclut le chef.

Et vous, vous avez mangé quoi à midi ?

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