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Lassana Diarra et la FIFA auraient réglé leur différend

MJ
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Lassana Diarra et la FIFA auraient réglé leur différend

Lassana Diarra et la FIFA ont enfin réussi à se mettre d’accord. L’ancien milieu de terrain, passé par l’OM et le PSG, réclamait 65 millions d’euros de dommages et intérêts dans une affaire liée aux règles des transferts. Dans un communiqué, l’instance a annoncé que « à la suite de l’accord global auquel ils sont parvenus, M. Lassana Diarra et la FIFA ont réglé toutes les procédures judiciaires les opposant. La FIFA n’a reconnu aucune responsabilité ni versé aucune indemnité. »

Un feuilleton de douze ans

Tout avait commencé en 2014, lorsque Diarra avait quitté le Lokomotiv Moscou pour rejoindre Charleroi, alors qu’il n’avait honoré qu’un de ses quatre ans de contrat. Évidemment, on ne rompt pas un CDD russe comme on quitte un groupe WhatsApp. La FIFA lui avait alors infligé une amende de 10,5 millions d’euros.

Dix ans plus tard, en 2024, la Cour de justice de l’Union européenne lui a donné raison, estimant que certaines règles de la FIFA sur les transferts étaient contraires au droit européen. Dans la foulée, Lass avait réclamé 65 millions d’euros à la FIFA et à la fédération belge. Finalement, l’affaire se termine sans indemnité versée par la FIFA.

Avec 65 millions d’euros, même pas dit qu’il aurait pu s’acheter des billets pour la Coupe du monde.

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MJ

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