La révolution, c’est maintenant.

La cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu son verdict dans l’affaire de Lassana Diarra. Ce dernier contestait les règles des transferts de la FIFA après avoir été bloqué pendant un an par son club du Lokomotiv Moscou, en 2014. « La Cour estime que l’ensemble de ces règles est contraire au droit de l’Union, écrit la CJUE dans son arrêt publié ce vendredi matin. Les règles en question sont de nature à entraver la libre circulation des footballeurs professionnels qui souhaitent développer leur activité en allant travailler pour un nouveau club. » Des règles qu’elle ne juge pas « indispensables ou nécessaires ».

Vers une remise en cause des règles de la FIFA ?

Le Règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs (RSTJ) dispose qu’un joueur ne peut mettre fin à son contrat sans motif valable, sous peine de devoir verser des indemnités à son club. De plus, s’il engage dans un nouveau club, ce dernier sera considéré solidaire et devra lui aussi verser des indemnités. Un cadre qui pourrait être totalement remis en cause par la décision de la CJUE.

Le pouvoir aux footballeurs !

