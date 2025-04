L’arbitre prévu pour PSG-Aston Villa n’avait pas laissé un bon souvenir à Monaco

Messieurs, il ne faudra pas contester mercredi soir.

Les arbitres italiens et le Paris Saint-Germain, une histoire qui sourit aux Parisiens. Après Davide Massa contre Stuttgart (4-1) en janvier et le huitième de finale aller contre Liverpool (0-1) il y a un mois, c’est un autre Italien qui sera au sifflet du quart de finale aller entre le PSG et Aston Villa ce mercredi 21 heures au Parc des Princes. Un certain Maurizio Mariani, dont on a déjà entendu parler il y a quelques semaines dans l’Hexagone.

Un arbitre inexpérimenté en C1

L’homme de 43 ans est un novice en Ligue des champions, avec neuf petites rencontres dirigées dont cinq cette saison. Il n’a pas jamais connu de quarts de finale de C1, ni croisé le chemin du Paris Saint-Germain. En revanche, c’était lui qui avait accordé un penalty au LOSC lors de la victoire des Dogues contre le Real Madrid le 2 octobre dernier (1-0).

Plus récemment, Maurizio Mariani était au cœur d’une polémique lors des barrages de Ligue des champions entre l’AS Monaco et le Benfica Lisbonne en février. L’Italien avait attribué un carton jaune sévère synonyme d’exclusion au Monégasque Moatasem Al-Musrati pour contestation. L’ASM s’était inclinée 1-0, de quoi précipiter l’élimination une semaine plus tard.

CARTON ROUGE POUR MONACO ! 🔴 Le deuxième carton jaune reçu par Al-Musrati pour "contestation" semble très sévère, non ? 🤔#ASMSLB | #UCL pic.twitter.com/oSh67cM7KQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 12, 2025

Heureusement, Marco Verratti n’est plus là.

