Paris et Dembélé s’amusent à Stuttgart et filent en barrages

Stuttgart 1-4 PSG

Buts : Führich (78e) pour Die Schwaben // Barcola (6e) et Dembélé (18e, 35e et 54e) pour les Rouge et Bleu

Accueillis dans une ambiance dingue par une MHP Arena qui n’a pas tardé à donner de la voix pour faire barrage aux quelque 3 300 Parisiens présents en tribunes, les champions de France ont affiché un visage dans la lignée de leur victoire face à Manchester City, mais que l’on avait encore moins vu à l’extérieur en Coupe d’Europe. Victorieux sans trembler à Stuttgart (1-4), quatrième de Bundesliga mais qui n’en avait que le nom ce mercredi, les Parisiens – 15es – verront les barrages. Ce sera contre Monaco ou Brest, réponse vendredi midi.

Et 1, et 2 et 3-0

Conquérants, à l’image de Willian Pacho, solide en début de rencontre, les visiteurs ont pris le match par le bon bout. Et décidément, Paris aime le deuxième poteau sur coup de pied arrêté. Après une bévue allemande, il récupère un corner que Désiré Doué, encore très libre sur le front de l’attaque, remise astucieusement à l’aveugle pour Bradley Barcola, lancé comme un frelon, qui ne manque pas de pousser le ballon – et le gardien – au fond des filets (0-1, 6e). Le PSG prend pour une fois les choses en main, et même quand il tremble, Gianluigi Donnarammua est là pour éteindre l’incendie devant Chris Führich (12e). Le portier italien est même plus que présent pour une parade monstrueuse toujours devant Führich (16e). Euphorique après un tel arrêt, il peut l’être encore plus quand, sur la contre-attaque, Barcola, parti comme une fusée, sert Ousmane Dembélé sur un plateau pour le but du break (0-2, 18e) après l’intervention de la VAR.

Sereins comme rarement sur le continent, les hommes de Luis Enrique auraient même pu compter trois buts d’avance, lorsque Doué a manqué de tranchant pour finir face au but après un nouveau service cinq étoiles de Barcola, démoniaque sur son côté gauche. Sauf que dans la foulée, João Neves sert Ousmane Dembélé sur le côté droit de la surface. Comme le Moustique ressemble à un félin ces derniers temps, il griffe, et plutôt fort, pour aggraver le score et mettre Paris à l’abri (0-3, 35e). Enzo Millot fait bien parcourir un frisson dans la défense francilienne dans le temps additionnel, mais rien n’y fait, les locaux n’y arrivent pas. À la pause, Paris a cadré quatre frappes pour trois buts : CQFD.

Les barrages, c’est tout droit

Si la première occasion du second acte est évidemment pour Dembélé, qui tire à côté, le VfB veut sauver l’honneur devant son public et revient avec un peu plus d’intentions dans la rencontre. Ça aurait pu marcher, mais Lucas Hernandez, Pacho et Donnarumma leur barrent tour à tour le chemin pour calmer leurs ardeurs. Warren Zaïre-Emery décide de secouer le cocotier et de réveiller les siens, avec deux raids consécutifs pour assommer les locaux et le pauvre Angelo Stiller. Tout ça donne des idées à Achraf Hakimi, jusqu’ici discret offensivement, mais solide derrière, et à l’inévitable Dembélé, auteur d’une frappe limpide pour son deuxième triplé en carrière (0-4, 54e), neuf ans après le premier.

Stuttgart tente bien de se rebiffer, mais les Allemands tombent à nouveau sur le pompier Donnarumma (55e), qui leur montre que l’accès au but leur est pour le moment prohibé. Heureusement pour eux, Führich gagne finalement un duel devant l’Italien sur un délice de centre de Maximilian Mittelstädt, où Marquinhos et Pacho se montrent un peu courts (1-4, 78e). Ça n’empêche pas le succès parisien, alors que Luis Enrique a largement pu faire tourner. Il y a un mois, on promettait à Paris une fin de campagne européenne prématurée, pointant directement les errances de son gardien, son inefficacité et sa fébrilité à l’extérieur. On n’a rien vu de tout ça à Stuttgart ce mercredi soir, et Paris est en barrages : CQFD (bis).

Stuttgart (4-2-3-1) : Bredlow – Vagnoman (Stergiou, 60e), Al-Dakhil (Chase, 71e), Chabot, Mittelstädt – Karazor, Stiller (Rieder, 71e) – Lewelling (Keitel, 78e), Millot, Führich – Undav (Demirović, 60e). Entraîneur : Sebastian Hoeness.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi (Ruiz, 71e), Marquinhos, Pacho, Hernández (Beraldo, 71e) – Zaïre-Emery, Neves (Mayulu, 77e), Vitinha – Dembélé, Doué (Lee, 60e), Barcola (Ramos, 71e). Entraîneur : Luis Enrique.

