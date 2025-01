Le PSG éliminé de la Ligue des champions si...

Un nul, et tout le monde sera content.

Un point suffit au Paris Saint-Germain et à Stuttgart, ce mercredi soir, pour valider leurs tickets pour les barrages de la Ligue des champions. Mais il y a un match à jouer et si possible à gagner pour les Parisiens en Allemagne, laissant les supporters les plus pessimistes imaginer un scénario catastrophe se produire, le PSG étant coutumier du fait dans la compétition reine depuis quelques années.

Même en cas de défaite, le PSG pourrait se qualifier

Il faut quand même admettre que ce serait gros, cette fois, et qu’il semble très peu probable de voir la bande de Luis Enrique prendre la porte dès cette phase de ligue en terminant au-delà de la 24e place au classement. Pour cela, il faudrait déjà que le champion de France perde à Stuttgart, et une défaite seule ne suffirait pas à éjecter Paris de la C1.

En plus d’une défaite, il faudrait au moins trois conditions parmi les résultats suivants dans d’autres rencontres : Benfica conserve une meilleure différence de buts que le PSG peu importe son résultat contre la Juventus (+2 pour les deux actuellement, mais 14 buts marqués pour les Portugais contre 10 pour Paris) ; le Sporting dépasse le PSG à la différence de buts peu importe son résultat contre Bologne (+1 actuellement) ; Manchester City s’impose contre Bruges ; le Dinamo Zagreb gagne contre l’AC Milan ; le Shakhtar bat le Borussia Dortmund en rattrapant son retard sur Paris à la différence de buts (-8 contre +2 actuellement).

Pendant ce temps-là, Monaco, Brest et Lille feront leurs petits calculs pour rêver des huitièmes de finale.

