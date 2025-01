Simone Inzaghi couvre de compliments le championnat de France

En voiture Simone.

À la veille du choc entre l’Inter et Monaco en Ligue des champions, Simone Inzaghi a glissé quelques mots flatteurs sur le foot français en conférence de presse. Pour lui, pas de surprise quant aux performances des représentants de l’Hexagone cette saison. « Je m’y attendais, parce que le championnat français est compétitif et physique, explique-t-il dans des propos rapportés par L’Equipe. Concernant Monaco, Lille et le PSG, je m’attendais à ce qu’ils soient protagonistes. Lille et Monaco, je les ai vu jouer l’an dernier, ce sont des très bonnes équipes. »

« Le championnat français est très physique »

Le coach des Nerazzurri n’oublie pas de mentionner Brest, tout proche d’un exploit avant son revers contre le Shakhtar : « Brest fait aussi de très bonnes choses. Jusqu’au dernier match contre le Shakhtar, ils auraient même pu se qualifier directement. Demain (mercredi), ils ont une autre grande opportunité, même si ce sera difficile contre le Real. » Avec un dernier compliment pour la route : « Le championnat français est très physique, avec de grands talents, comme l’équipe que nous affrontons demain. »

