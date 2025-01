Trois raisons pour lesquelles l’Inter va battre l’AS Monaco

→ Parce que l’Inter a l’histoire avec elle

Rapide tour d’horizon : l’Inter, à domicile et avec la perspective d’être assurée de terminer dans le top 8 en glanant un point face aux Monégasques, va évidemment tout faire pour éviter un scénario désastreux devant son public. Au-delà des forces en présence, elle pourra avant tout se baser sur son histoire face aux clubs français pour psychologiquement partir avec un coup d’avance. Si les Nerazzurri n’ont pas croisé de formations issues de l’Hexagone depuis 2014 et une double confrontation insignifiante footballistiquement parlant face à l’AS Saint-Étienne, ils réussissent plutôt bien face aux clubs français. Excepté l’OM qui l’a fait pleurer à deux reprises en 2004 et 2012, l’Inter a gagné ou tenu en respect (victoires et nuls compris) 21 fois sur 28 les équipes tricolores depuis 1958. L’AS Monaco en sait quelque chose : sur les deux doubles confrontations qu’elle a eues à jouer face au club milanais, elle n’a gagné qu’un seul des quatre duels et c’était à Louis-II en 1997. Sur un but de l’éternel Victor Ikpeba. Bref, la tâche s’annonce compliquée pour la troupe d’Adi Hütter.

→ Parce que l’Inter est (presque) invaincue à San Siro

Autre mauvaise nouvelle pour les Monégasques : San Siro n’est définitivement pas un endroit où les équipes – françaises ou non d’ailleurs – repartent avec la banane et trois points dans la valise. Cette année en C1, Arsenal, Leipzig et l’Étoile rouge sont repartis avec les fesses rouges sans avoir inscrit le moindre but. Depuis le Bayern Munich en phase de groupes il y a deux ans, personne n’a gagné dans l’antre de l’Inter en Europe. En championnat, la donne n’est pas vraiment différente : cette saison l’Inter est également invaincue à domicile… excepté lors du derby aller face à l’AC Milan où elle « recevait ». Même la Juve, dans un match épique, n’est pas parvenue à faire chuter le monstre à crampons de Simone Inzaghi. Certes, il y a une première fois à tout, mais quand même.

→ Parce que la paire Lautaro-Thuram remarche de plus belle

Message de prévention à destination de Thilo Kehrer, Wilfried Singo et des autres qui protégeront la cage monégasque : le duo Lautaro Martínez-Marcus Thuram fonctionne du tonnerre depuis le coup d’envoi de la saison. Encore plus fort que la saison dernière d’ailleurs : à mi-parcours, le Français a déjà célébré à quatorze reprises, tandis que Lautaro n’est « qu’à » douze buts toutes compétitions confondues. Un relais qui fonctionne à merveille, car s’il a illuminé le début de saison de l’Inter, Thuram fils a passé le relais depuis la mi-décembre à son compère de l’attaque milanaise qui enfile depuis les buts comme les perles. C’est bien simple : sur les quatre derniers matchs avant la venue de l’AS Monaco à San Siro, Lautaro Martínez a marqué à chaque fois. Comme dit le dicton, jamais quatre sans cinq ?

Simone Inzaghi couvre de compliments le championnat de France