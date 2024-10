L’Inter et la Juve livrent un combat exceptionnel

Au terme d’une rencontre époustouflante, l’Inter et la Juve se quittent sur un match nul riche en buts et en émotions (4-4). Alors que l’Inter pensait avoir pris l’ascendant grâce notamment à deux penaltys inscrits par Piotr Zieliński, le jeune Kenan Yildiz y est allé de son doublé pour permettre à la Juve de ramener un point de Milan.

Inter 4-4 Juventus

Buts : Zieliński (SP) (15e, 37e), Mkhitaryan (35e), Dumfries (53e) pour l’Inter // Vlahović (20e), Weah (26e), Yildiz (71e, 82e) pour la Juve

Sans que l’on ne comprenne trop pourquoi, les droits de la Serie A en France n’ont toujours pas trouvé preneurs. Dommage, bien dommage même, car le public français a été privé (en grande partie) de l’un des matchs de la saison. À San Siro, l’Inter et la Juve se sont rendu coup pour coup, ont marqué une ribambelle de buts, et surtout offert une extraordinaire vitrine au championnat italien. Au coup de sifflet final de ce choc de titans, c’est le Napoli qui fait la bonne affaire en creusant l’écart seul en tête du classement. Et puis aussi tous les chanceux qui ont assisté à ce grand spectacle.

L’Inter, puis la Juve, puis l’Inter, puis Yildiz

En difficulté d’entrée dans son match dans le match avec Marcus Thuram, Danilo va une nouvelle fois coûter cher à la Vieille Dame. Expulsé cette semaine en Ligue des champions face à Stuttgart, le défenseur brésilien commet cette fois l’irréparable dans la surface en dégageant la jambe de l’international français plutôt que le ballon. Penalty, Zieliński, mine en force dans l’axe du but, Michele Di Gregorio ne peut rien faire, l’Inter est devant (1-0, 15e). La réaction des Bianconeri ne se fait pas attendre dans ce duel au sommet, et elle est techniquement violente : le petit ballon piqué de Juan Cabal est parfait, la remise de Weston McKennie pour Dusan Vlahović l’est tout autant, et voilà le bomber serbe qui trompe Yann Sommer de près pour égaliser (1-1, 20e).

Les tifosi interisti n’ont même pas le temps d’encaisser cette égalisation que la Juve est déjà repartie à l’attaque : Francisco Conceição enrhume toute la défense nerazzurra sur le côté droit, et son centre fort devant le but est repris victorieusement par Timothy Weah (1-2, 26e). On se dit alors que l’ascendant psychologique a été pris par les hommes de Motta, que Conceição va encore en faire voir de toutes les couleurs à Stefan de Vrij et ses collègues en bleu et noir, mais c’est mal connaître le monstre créé par Simone Inzaghi. L’action de l’égalisation démarre côté droit, en détente, puis huit passes plus tard avec sept joueurs concernés, Henrik Mkhitaryan place un somptueux tir du gauche rasant qui ramène l’Inter à hauteur (2-2, 35e). Les mouches ont changé d’âne, San Siro est en fusion, et explose même quand deux minutes plus tard, Denzel Dumfries est à son tour touché par le maladroit Pierre Kalulu à deux pas du point de penalty et permet à Zieliński de s’offrir un doublé dans l’exercice (3-2, 37e). Juste avant la pause, un rush fou de Thuram ne permet pas à Lautaro Martinez de faire le break, tandis qu’à l’opposé, Weah fait passer une belle frayeur aux locaux, mais sa tentative du droit enroulée n’attrape pas la cage de Sommer, battu sur le coup. On en reste là pour le premier acte, et c’est déjà pas mal.

Comme si l’Inter était bénie par les dieux du foot, le second acte repart un poil plus doucement que le premier. Encore que : sur un corner mal dégagé au second poteau par la défense turinoise, Dumfries écrase mais croise bien sa tentative pour inscrire, déjà, le quatrième but de l’Inter (4-2, 53e). Les supporters intéristes se mettent à sauter et à chanter, tandis que sur un coup franc joué à deux, Federico Dimarco expédie un missile air-sol que Di Gregorio boxe magistralement en corner. Di Gregorio remet ça devant Nicolò Barella, Lautaro Martinez manque le cinquième de la tête, la Juve est dans le dur, mais le coaching de Thiago Motta commence à porter ses fruits. Entrée en jeu à la 62e minute, la pépite Kenan Yildiz va récompenser son coach seulement quelques minutes après son entrée d’un tir du gauche croisé (4-3, 71e), avant de remettre ça à dix minutes du terme à la suite d’un nouveau débordement de l’intenable Conceição (4-4, 82e). La fin de match est tendue, Khephren Thuram entre en jeu à quelques minutes du terme tandis que dans le camp d’en face, Marcus Thuram sort seulement deux minutes après l’entrée en jeu de son petit frère. Pas de vainqueur sur le terrain au coup de sifflet final, mais en tribunes, l’indéniable impression d’avoir vécu une belle et grande soirée de foot.

INTER (3-5-2) : Sommer – Pavard (Bisseck, 63e), De Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Zieliński (Frattesi, 63e), Mkhitaryan, Dimarco (Darmian, 77e) – Thuram (Taremi, 87e), Lautaro Martínez. Entraîneur : Simone Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1) : Di Gregorio – Cambiaso, Danilo (Gatti, 77e), Kalulu, Cabal – Locatelli, Fagioli (Savona, 62e) – Weah (Yildiz, 62e), McKennie (K.Thuram, 83e), Conceição – Vlahović (Mbangula, 77e). Entraîneur : Thiago Motta.