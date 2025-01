Le gardien de l’Udinese au cœur d’une enquête après avoir parié sur son carton jaune

Braquage à l’italienne.

Maduka Okoye, le gardien de l’Udinese, est au cœur d’une enquête – ouverte par le parquet d’Udine – pour fraude. Selon la Gazzetta dello Sport, le Nigérian aurait parié sur son propre carton jaune lors de Lazio-Udinese, le 11 mars 2024. Un avertissement arrivé à la 64e minute pour perte de temps, et qui aurait été orchestré en coulisses.

Une pizzeria servant de quartier général

L’affaire ne s’arrête pas là : Diego Giordano, propriétaire de la pizzeria Biffi à Udine, est également dans le viseur. Ce restaurant, fréquenté par les joueurs et les dirigeants du club, serait le lieu où un accord verbal aurait été passé avant d’être finalisé dans un point de vente Sisal – équivalent de la FDJ – de la ville. C’est justement l’entreprise de pari qui, via son algorithme de détection des anomalies, a tiré la sonnette d’alarme. Blessé au poignet et éloigné des terrains, Okoye risque désormais de goûter à une sanction bien amère.

Tout mène à croire qu’il va rendre le « biff » qu’il a volé chez Biffi.

L’Atalanta muette à Udine