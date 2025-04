Les anciens de Ligue 1 brillent, Bologne et Naples se serrent la main

Bologne 1-1 Naples

Buts : D. Ndoye (64e) pour Bologne // Anguissa (18e) pour Naples

La Serie des talents.

Duel de haut de tableau et pas de vainqueur, ce lundi, en clôture de la 31e journée de Serie A : le Napoli et Bologne se sont neutralisés au stade Renato-Dall’Ara (1-1). La Ligue 1 a brillé puisque Dan Ndoye, l’ancien Niçois, a signé une superbe Madjer pour répondre à Frank Anguissa, auteur de l’ouverture du score tout en puissance. Naples (65 points) reste donc à proximité du leader interiste (68). L’Atalanta (3e, 58) et son adversaire du soir (4e, 57) sont loin dans le rétro.

Encore une belle rencontre à laquelle les téléspectateurs français n’auront pas eu le droit !

