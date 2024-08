Le Napoli corrige Bologne, la Roma cède

AS Roma 1-2 Empoli

Buts : Shomurodov (80e) pour les Giallorossi // Gyasi (45e) et Colombo (61e, SP) pour les Azzurri

Tenue en échec la semaine dernière à Cagliari (0-0), la Roma n’y arrive toujours pas. Dans leur antre, les Giallorossi ont en effet été battus (1-2) par Empoli à l’occasion de la deuxième journée de Serie A. Les Azzurri ont ouvert la marque juste avant la pause, grâce au centre décoché côté gauche par Giuseppe Pezzella dévié de la tête par Lorenzo Colombo dans la surface : laissé seul au second poteau, Emmanuel Gyasi n’avait plus qu’à terminer le travail de près (0-1, 45e). C’est à l’heure de jeu que les hommes de Daniele De Rossi ont craqué une seconde fois, sur un penalty transformé par Colombo (0-2, 61e). Les locaux ont bien repris espoir lorsqu’Eldor Shomurodov a marqué de la tête à peine trois minutes après son entrée (1-2, 80e), mais le réveil a eu lieu trop tard. Prochain match, pour la Roma : déplacement à Turin, pour y affronter la Juventus.

SSC Napoli 3-0 Bologne FC

Buts : Di Lorenzo (45e+2), Kvaratskhelia (75e) et Simeone (90e+4) pour les Partenopei

Pendant que les Romains galéraient, les Napolitains dansaient. Sèchement corrigé par le Hellas Vérone (3-0) en ouverture du championnat, le Napoli s’est repris en s’adjugeant Bologne à domicile ce dimanche (3-0). Si Giovanni Di Lorenzo a ouvert le score dans le temps additionnel de la première période (1-0, 45e+2), tout le mérite revient à Kvicha Kvaratskhelia : trouvé à l’entrée de la surface, le Géorgien a envoyé un amour de ballon piqué vers son partenaire qui n’avait plus qu’à conclure à bout portant. Kvaradona a ensuite marqué son but à un quart d’heure de la fin, histoire de tuer le suspense : la défense bolognaise n’a pas cru bon de sortir rapidement sur le Napolitain, lui laissant tout le loisir de s’approcher de la surface et de tromper le gardien d’une frappe déviée (2-0, 75e). Giovanni Simeone a finalement conclu la soirée avec un troisième but (3-0, 90e+4), pour lancer définitivement la saison de Naples.

