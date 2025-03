Claudio Ranieri assure que Gian Piero Gasperini n’ira pas à l’AS Roma

Après l’entraîneur-joueur, voici l’entraîneur-directeur sportif.

La question du prochain entraîneur de la Louve taraude les esprits romains, alors que les rumeurs abondaient concernant la potentielle venue de Gian Piero Gasperini à la Roma ces derniers temps. Actuellement sur le banc, Claudio Ranieri est venu à la rescousse de son premier club en tant que joueur en succédant à Ivan Jurić en novembre dernier avec comme perspective de devenir dirigeant du club à la fin de la saison. Ainsi, l’entraîneur actuel décidera, en accord avec son président, du prochain entraîneur de l’AS Roma.

Pas de Gasperini dans la capitale

Récemment, le nom de Gasperini, coach de l’Atalanta, circulait. En conférence de presse, en marge de la rencontre contre Lecce, l’ancien entraîneur de Nantes a balayé cette information : « Cette semaine, on parle de Gasperini et la semaine prochaine de quelqu’un d’autre. Ce qui me réjouit, c’est que vous ayez cité autant de noms et que vous n’ayez donné aucune nouvelle de ceux à qui j’ai parlé. La date limite, c’est quand le président voudra communiquer le nom du prochain entraîneur. […]Gasperini ne sera pas l’entraîneur de la Roma », assure-t-il.

Le pompier de service Ranieri éteint même les rumeurs enflammées.

Fin de saison pour Paulo Dybala