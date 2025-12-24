S’abonner au mag
Micky van de Ven soutenu par son coach après avoir grièvement blessé Alexander Isak

Micky van de Ven soutenu par son coach après avoir grièvement blessé Alexander Isak

Circulez, y a rien à voir.

Gravement touché ce samedi contre Tottenham, l’attaquant de Liverpool Alexander Isak devrait être absent plusieurs mois. La blessure a été occasionnée par un tacle du défenseur des Spurs Micky van de Ven, qui s’est jeté à pleine vitesse sur le buteur suédois au moment où ce dernier armait sa frappe dans la surface. Malgré son but, Isak s’est alors tordu de douleur. Encore passablement remonté, Arne Slot a qualifié ce geste de « dangereux » : « Vous refaites ce tacle dix fois, eh bien il y a dix fois où vous avez de sérieuses chances de blesser le joueur d’en face ».

« C’est une réaction naturelle pour n’importe quel défenseur »

Ce mardi en conférence de presse, l’entraîneur des Spurs Thomas Frank a défendu son protégé : « Je suis évidemment en désaccord. On parle d’un défenseur qui fait tout son possible pour éviter un but. C’est une transition, donc il sprinte pour revenir au centre, le ballon glisse sur le côté et il fait tout son possible pour contrer le tir. Malheureusement, Isak a posé le pied à cet endroit précis, ce qui aggrave la situation ».

Pour Thomas Frank, non seulement le geste n’était pas dangereux, mais il était surtout nécessaire : « C’est une réaction naturelle pour n’importe quel défenseur. Si mes défenseurs ne réagissent pas ainsi, je ne les considère pas comme de vrais défenseurs. » L’entraîneur danois a aussi loué l’esprit « fair-play et compétitif » de van de Ven. Pour preuve, le défenseur danois a expliqué auprès de Sky Sports qu’il avait envoyé un message d’excuse à Isak.

Question de point de vue.

Liverpool enfonce Tottenham dans la crise

