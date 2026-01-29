S’abonner au mag
Pourquoi le Real Madrid a défendu à cinq sur le but de Trubin

MH
Que la Luz soit ! Et la lose fut. Réduit à neuf joueurs après les expulsions de Raúl Asencio et Rodrygo, le Real Madrid a réussi à encaisser un but pour le moins inhabituel inscrit par Anatoliï Trubin, devenu le premier gardien de l’histoire à marquer contre le Real Madrid en Coupe d’Europe.

Une situation à cinq contre huit… et l’espoir d’un contre

Ce qui frappe, c’est le nombre de joueurs madrilènes présents dans la surface au moment de l’ultime coup franc pour les Lisboètes : cinq, sans compter Thibaut Courtois. Cinq contre huit morts de faim de Benfica. Et les autres, alors ? Kylian Mbappé est tranquillement au niveau du rond central, Vinícius Júnior attend seul plus haut et Brahim Díaz est placé dans le mur (tout sauf porteur).

Dans la surface se trouvent Federico Valverde, Eduardo Camavinga, David Alaba, Jude Bellingham et Jorge Cestero, jeune défenseur de la Castilla bien connu d’Álvaro Arbeloa. Tout ça dans l’objectif de défendre sur huit Lisboètes. Ambitieux et surtout réfléchi, le Real ayant besoin de marquer pour arracher son ticket pour le top 8.

Sur l’action, Valverde se retrouve à défendre à lui seul sur trois Lisboètes, perdu dans les courses pour tenter de colmater les brèches pendant que ses partenaires protègent la zone. En vain. Le ballon revient jusqu’à Trubin, monté sur coup de pied arrêté.

Le gardien ukrainien de 23 ans, arrivé à Benfica à l’été 2023 en provenance du Shakhtar Donetsk, international avec l’Ukraine, ne tremble pas et conclut dans une surface pourtant surchargée. Et comme souvent dans ces moments hors scénario, le geste n’était pas improvisé : le vieux père Mourinho lui avait demandé de monter.

Hier, il parlait au passé. Cette fois, il a prouvé qu’il savait aussi être impératif.

José Mourinho, Special Ops

MH

  Enquête à Hénin-Beaumont
Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

