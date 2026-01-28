Le résumé de la folle soirée de Ligue des champions

Comme prévu, le multiplex de la dernière journée de la phase régulière de la Ligue des champions a été totalement dingue. Un but de gardien dans le temps additionnel qui élimine l’OM, une belle boulette et les records de Robert Lewandowski et Kylian Mbappé. Voilà ce qu’il fallait retenir.

→ Le mercredi noir : Marseille éliminé par le but… d’un gardien

Bruges en mode FC Nantes ? Comme il y a deux semaines au Vélodrome, Marseille a complètement perdu les pédales à Bruges (0-3). Alors qu’ils pensaient jusqu’au bout voir les barrages malgré cet échec cuisant, les Olympiens disent déjà au revoir à la Ligue des champions à cause d’un but de la tête d’Anatoliï Trubin, le gardien du Benfica, à la 90e+8 minute face au Real Madrid. Ce but change tout pour les Lisboètes, qui passent devant l’OM à la différence de buts (-2 pour les Portugais, -3 pour les Marseillais). Quelle folie ! Le plus drôle dans cette histoire, c’est que les Belges avaient affiché un message sur les écrans géants du stade pour féliciter les Phocéens pour leur qualification.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

Le message affiché sur le tableau d'affichage à Bruges... juste avant le but de Benfica qui élimine l'OM 😶#BRUOM | #UCL pic.twitter.com/tDwbmKQbRg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

→ Monaco, par un trou de souris

La victoire était impérative pour que les Monégasques s’assurent une place en barrages, mais un match nul et vierge face à la Juventus a suffi pour que les hommes de Sébastien Pocognoli évitent l’élimination. Ils terminent 21es avec 10 points (0-0). À noter aussi la belle prestation de Maghnes Akliouche, enfin à son niveau après plusieurs semaines sans briller.

→ Kylian Mbappé avec les très grands

Comme d’habitude cette saison, le Real Madrid peut dire merci à Kylian Mbappé. Le Français a marqué ses 12e et 13e buts de la saison en Ligue des champions. C’est simple, il devient le premier joueur de l’histoire à marquer au moins 12 buts lors d’une phase de groupes/de ligue de C1. Et si le Kyk’s allait chercher le record de buts en C1 de son idole, Cristiano Ronaldo ?

→ La boulette de la soirée

Elle est signée Arnau Tenas, gardien de Villarreal. L’ancien gardien du PSG a laissé l’attaquant du Bayer Malik Tillman contrer son dégagement. Voilà Villarreal qui perd pour la première fois de son histoire contre le Bayer Leverkusen, et surtout qui quitte la C1 sans victoire. Le club espagnol préfère la phase de groupes à quatre équipes.

La que ha liado Arnau Tenas Qué investiguen si había echado una combinada con Leverkusen marca antespic.twitter.com/IqvFFcCP7Z — Jugadavar (@jugadavar) January 28, 2026

→ Le baiser de Bodø/Glimt

C’est une première pour le club du cercle polaire, une première pour un club norvégien depuis le parcours de Rosenborg, en 1999-2000. Alors que l’Eliteserien est terminée depuis le 30 novembre, les Jaune et Noir se sont maintenus en forme pour aller gagner leur premier match de Ligue des champions à Manchester, il y a une semaine, puis à Madrid, ce soir (2-1). Deux victoires, trois matchs nuls, et voilà les hommes de Kjetil Knutsen en barrages.

→ C’est Paphos d’essayer

Avec Marseille, l’autre gros déçu de la soirée s’appelle Paphos. Les Chypriotes quittent la C1 avec neuf points, soit autant que Bodø/Glimt, et avec des buts de dingue. Il y a eu celui de Jajá pour la qualification en phase de ligue, et il y a désormais l’ouverture du score du soir, face au Slavia (4-1). Vlad Dragomir a envoyé une superbe frappe du pied gauche.

→ Les anecdotes de la soirée

… Anatoliy Trubin est devenu le premier gardien à marquer contre le Real Madrid. Il devient le cinquième gardien à marquer un but en Coupe d’Europe.

… Le Sporting Portugal, vainqueur de l’Athletic Club à San Mamès, l’emporte pour la première fois de son histoire européenne en Espagne.

… Andy Diouf a marqué pour l’Inter, victorieuse 2-0 du Borussia Dortmund. Comme ça.

… Il était attendu, il l’a fait. Le sniper Lewandowski est parvenu à égaler le record de Lionel Messi en marquant contre 40 équipes différentes en Ligue des champions. L’attaquant catalan est le troisième meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 107 pions, derrière la Pulga (129) et Cristiano Ronaldo (141).

… Contre Qarabağ, Virgil van Dijk a délivré trois passes décisives ce soir, un record pour un défenseur central en Ligue des champions.

… Avec 61 buts, la soirée du multiplex a été moins prolifique que celle de la saison dernière (64).

