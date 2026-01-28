S’abonner au mag
Kylian Mbappé fait tomber un nouveau record

Kylian Mbappé fait tomber un nouveau record

Another one. Buteur face au Benfica lors de cette huitième et dernière journée de phase de ligue régulière de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a fait tomber un nouveau record. L’international français est devenu, d’après Stats Foot, le premier joueur de l’histoire à inscrire 12 buts lors d’une phase de groupes/de ligue de C1.

Loin d’être rassasié

Avec cette 35e réalisation (TCC) cette saison, « Kyk’s » est également devenu le premier joueur français de l’histoire à atteindre la barre des 40 buts lors de 6 saisons consécutives (clubs + sélection A). Puisque ce n’est jamais assez avec Mbappé, l’ancien joueur du PSG a inscrit un doublé pour permettre aux Madrilènes, menés 3-1, de conserver un espoir de revenir à hauteur des hommes de José Mourinho, ex-entraîneur des Merengues. Inarrêtable.

Le but du gardien Trubin en vidéo

