Kylian Mbappé fait tomber un nouveau record

Another one. Buteur face au Benfica lors de cette huitième et dernière journée de phase de ligue régulière de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a fait tomber un nouveau record. L’international français est devenu, d’après Stats Foot, le premier joueur de l’histoire à inscrire 12 buts lors d’une phase de groupes/de ligue de C1.

🇫🇷 Kylian Mbappé devient le 1er joueur de l'histoire à inscrire 12 buts lors d'une phase de groupes/de ligue en @ChampionsLeague. #BENRMA #UCL — Stats Foot (@Statsdufoot) January 28, 2026

Loin d’être rassasié

Avec cette 35e réalisation (TCC) cette saison, « Kyk’s » est également devenu le premier joueur français de l’histoire à atteindre la barre des 40 buts lors de 6 saisons consécutives (clubs + sélection A). Puisque ce n’est jamais assez avec Mbappé, l’ancien joueur du PSG a inscrit un doublé pour permettre aux Madrilènes, menés 3-1, de conserver un espoir de revenir à hauteur des hommes de José Mourinho, ex-entraîneur des Merengues. Inarrêtable.

