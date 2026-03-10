Victor Osimhen lâche quelques larmes devant le tifo de Galatasaray en son honneur

On vous a déjà dit que Galatasaray avait un sacré public ? Les supporters stambouliotes l’ont encore prouvé ce mardi soir, alors que leur club recevait Liverpool en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions. Avant le coup d’envoi, un magnifique tifo a été déployé dans les tribunes du Rams Park en l’honneur de la star parmi les stars du bord du Bosphore : Victor Osimhen.

Les fans du Gala ont ainsi réalisé une immense toile représentant l’attaquant chez lui, au Nigeria, sa fille sur les épaules, tenant par la main une version de lui enfant, sous le regard bienveillant de sa mère. « Nous sommes la famille, et la famille est tout », indiquait une banderole. Un hommage qui a visiblement touché en plein cœur Victor Osimhen, puisque ce dernier a lâché quelques larmes d’émotion. L’ancien joueur du LOSC est même allé remercier personnellement plusieurs supporters du Gala.

Orphelin depuis ses six ans

Durant son enfance, l’attaquant nigérian a perdu sa mère alors qu’il n’était âgé que de 6 ans. Il s’était récemment confié à ce sujet lors d’une interview auprès de l’UEFA : « J’ai perdu ma mère très jeune. Mon frère m’a appelé et m’a dit : “Maman s’est endormie et ne s’est jamais réveillée.” Quand elle est partie, ça a été très dur. Mon père a dû travailler pour nous nourrir (ils étaient sept frères et sœurs, NDLR). Le football était le seul moyen pour moi et ma famille de sortir de la pauvreté. »

C’est quand même beau le football, parfois.

