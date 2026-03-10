Pour Luis Enrique, remporter une 1re Ligue des champions est plus difficile que d’en glaner une 2e

Petit débat au Campus PSG. Avant d’entamer la première joute contre Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions ce mercredi, Luis Enrique a exprimé le fond de sa pensée quant à la difficulté de soulever une nouvelle fois la coupe aux grandes oreilles. « Je pense que la première fois est plus difficile, mais la deuxième n’est pas facile non plus (rires), a balancé le tacticien espagnol. Je sais que nous pouvons gagner la deuxième, c’est ce que nous essayons de faire. Mais ça ne veut pas dire que c’est facile. »

Pas de cadeau pour les Blues

Si l’état de João Neves sème le trouble, le coach du PSG a préféré tenir sa langue sur le sujet : « On verra demain. Je ne veux donner aucun indice à mon adversaire. Presque toute l’équipe était à l’entraînement aujourd’hui, hormis les deux joueurs qui poursuivent leurs soins. »

Mais alors, quel système pourrait déranger les hommes de Liam Rosenior ? Tandis que Bradley Barcola a clairement expliqué qu’il préférait évoluer sur les ailes plutôt qu’au poste de numéro 9, l’ancien technicien du Barça s’est un peu dédouané de ce choix : « Cela ne dépend pas de moi, mais de l’équipe. Je suis conscient que bon nombre de nos joueurs ont une position spécifique qu’ils préfèrent sur le terrain, mais ce qui se passe, c’est que quel que soit leur poste, ils peuvent aider l’équipe et c’est ce qui compte. »

Bon alors, on peut mettre Lucas Chevalier en pointe pour faire tourner un peu ?

Près de 2 000 fans de Chelsea attendus à Paris