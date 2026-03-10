Ronald Koeman raconte le coup de foudre entre Lionel Messi et Pedri

Taper dans l’oeil de Messi, ce n’est pas donné à tout le monde. Ronald Koeman a livré quelques anecdotes sur la relation entre Pedri et Leo Messi. Arrivé en 2020 en provenance de Las Palmas (D2 espagnole), le niño s’est tout de suite éclaté au Barça. Dix-sept piges, un bon mètre soixante-dix, un physique un peu frêle : de là à secouer l’entrejeu catalan, il semblait y avoir du chemin. Et pourtant, le gamin conquiert rapidement le coeur de la légende du club.

« J’ai vu Lionel Messi qui voulait constamment créer une connexion avec lui, témoigne l’actuel sélectionneur des Pays-Bas. Messi ne donnait le ballon qu’à Pedri. Et croyez-moi, si Messi ne t’estime pas, il ne te passera pas le ballon à l’entraînement, il va simplement t’ignorer. J’ai vu une connexion se développer. »

<iframe loading="lazy" title="🇳🇱 RONALD KOEMAN over mogelijke WK-SELECTIE en DOELSTELLING Oranje 🦁 | Goedemorgen Eredivisie" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ze9dDJ5JU2c?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

D’illustre inconnu à illustre tout court

Si aujourd’hui, Pedri fait partie des meilleurs milieux de terrain de la planète, il était bien loin d’être le petit gars dont la bouille juvénile affolait les médias. «J’ai été le premier entraîneur du Barça qui a connu Pedri, explique Koeman. Je ne savais pas qui c’était. Le Barça l’avait recruté à Las Palmas et le club voulait le prêter. C’était le plan. Mais après deux jours d’entraînement, j’ai vu un joueur absolument incroyable dans tous les domaines. »

Lui aussi est tombé sous le charme de l’international espagnol lors de sa première saison chez les Blaugranas : en 2020-2021, la jeune pousse a disputé 52 matchs pour 4 buts et 6 passes dé.

Gérer le jeu barcelonais : le quotidien normal d’un ado, quoi.

