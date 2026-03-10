Eden Hazard a un nom à suggérer pour la liste de la Belgique à la Coupe du monde

Dans la famille Hazard, on demande le petit frère. Pour la RTBF, Eden Hazard évoque un possible retour de son frère, Thorgan, en sélection belge. La dernière sélection du joueur, passé par le Borussia Mönchengladbach, Dortmund et évoluant aujourd’hui à Anderlecht, remonte à 2022.

Eden ne voit pas Thorgan cirer le banc

Sous Domenico Tedesco, le Brainois de 32 ans n’a été sélectionné qu’une seule fois. Mais attention, si Thorgan devait être sélectionné par Rudi Garcia, ce ne serait pas pour cirer le banc, affirme Eden : « Je crois que Thorgan n’accepterait pas d’être pris pour ne pas jouer. Si le sélectionneur l’appelle, ça doit être pour le faire jouer. » L’ancien capitaine avoue tout de même qu’à l’heure actuelle, son petit frère ne serait certainement pas titulaire avec les Diables rouges, la concurrence étant rude.

Le frangin voit surtout un autre rôle pour lui dans le groupe. « Est-ce qu’il a les qualités pour être dans le groupe ? Oui, c’est sûr […] Il a surtout la mentalité pour. C’est un joueur important dans un groupe, il a l’expérience, il a joué deux Coupes du monde », conclut le nouveau taximan.

En toute objectivité.

