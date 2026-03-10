Le président de la Fédération congolaise de football condamné à la prison à vie

Imaginez que la FIFA vous offre une aide d’un million de dollars pour le développement du football féminin et la construction de stades. Imaginez aussi que cette aide soit détournée à des fins personnelles. Eh bien, c’est une histoire vraie qui s’est déroulée en République du Congo. Le principal fautif : le président de la fédération congolaise, Jean‑Guy Blaise Mayolas, qui a été condamné à la prison à vie par la justice.

Des clubs dans l’attente depuis des années

Tout commence en 2020, lorsque les dirigeants de la FECOFOOT rédigent une demande de subvention pour le football féminin. Sur ces fonds, 500 000 euros devaient rentrer dans les caisses de la sélection féminine. Dans les faits, seulement 20 000 euros auraient effectivement été versés à l’équipe, selon une déclaration signée par tous les présidents de clubs féminins du pays. Six ans plus tard, l’affaire a révélé un système organisé de détournement de fonds, utilisant des comptes non officiels et des documents falsifiés.

En février 2025, la FECOFOOT avait été suspendue par la FIFA pour ingérence politique dans la gestion de la Fédération. Le ministre des Sports lui reprochait en interne une mauvaise gestion financière (étonnant) et de mauvais résultats sportifs.

Un an plus tard, selon les informations du média SportNewsAfrica, la justice congolaise condamne aussi son fils et sa femme, eux aussi à la prison à vie, tandis que d’anciens collaborateurs de la FECOFOOT devront purger une peine de cinq ans de prison.

